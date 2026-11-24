أكدت الصين أن تعاونها مع دول جزر المحيط الهادئ، بما فيها جزر سليمان، لا يستهدف الدخول في منافسة جيوسياسية أو مواجهة مع أي طرف، وذلك وسط تقارير عن اتجاه حكومة جزر سليمان إلى عدم تجديد اتفاقية أمنية موقعة مع بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تلتزم بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في تطوير علاقاتها مع جزر سليمان، مشدداً على أن التعاون مع دول المحيط الهادئ «ليس موجهاً إلى أي طرف ثالث ولا يخضع لأي طرف ثالث».

ودعا غو المجتمع الدولي إلى مساعدة دول جزر المحيط الهادئ على تحقيق التنمية المستدامة، واحترام استقلالها، ووضع التنمية في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بالانفتاح والشمولية في التعاون، بعيداً عن استهداف أي طرف.

وتأتي التصريحات الصينية بالتزامن مع تقارير إعلامية عن تحركات دبلوماسية وأمنية في المنطقة، إذ أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية «ABC» بوصول رئيس وزراء جزر سليمان، ماثيو ويل، إلى العاصمة الأسترالية كانبرا، اليوم الثلاثاء، تمهيداً لتوقيع معاهدة جديدة مع أستراليا الأربعاء.

وذكرت المحطة أن حكومة ويل أبلغت بكين اعتزامها عدم تجديد الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتنتهي في أبريل من العام المقبل.

وتسلط هذه التطورات الضوء على مستقبل التعاون الأمني بين الصين وجزر سليمان، في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية في منطقة المحيط الهادئ، وسط اهتمام إقليمي ودولي بعلاقات دولها مع القوى الكبرى.