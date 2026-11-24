أكد محمد توفيق العيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تربية البنين بفارسكور، بمحافظة دمياط، أن الدكتور حسام فوزى، محافظ دمياط، وافق على توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة ومجلس مدينة فارسكور، وذلك بخصوص التشجير ونظافة محيط المؤسسة وزيادة الإنارة الخارجية حول المؤسسة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أمس الاثنين، إلى مؤسسة تربية البنين بمدينة فارسكور، وذلك لمتابعة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال بالمؤسسة، والاطمئنان على تلبية احتياجاتهم، وتوزيع احتياجات فصل الشتاء على الأبناء.

جاء ذلك بحضور طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، ومحمد توفيق العيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تربية البنين بفارسكور.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ المؤسسة وغرف إقامة الأبناء، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم وظروف إقامتهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة وآمنة تضمن لهم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

كما قام المحافظ بتوزيع ٢٤ لحافًا و٢٤ طقمًا من الملابس الشتوية على أبناء المؤسسة، في إطار توفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة برودة الطقس خلال فصل الشتاء.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمتابعة المستمرة لأوضاع الأطفال المقيمين بها، والعمل على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم.