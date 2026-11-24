أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "ريادة الأعمال" تناول من خلاله تطور نشاطها على المستوى العالمي، والمنافسة الدولية على جذب رواد الأعمال، فضلاً عن جهود الدولة المصرية في تهيئة المناخ الملائم لتعزيز ريادة الأعمال، والأولويات اللازمة لبناء منظومة ريادية متكاملة تضمن الاستدامة وتكافؤ الفرص.

وأوضح التحليل أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وأدوات دعم التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، لما توفره من فرص للابتكار وإعادة تشكيل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشمول الاجتماعي، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عرفت ريادة الأعمال بأنها عملية ديناميكية تقوم على اكتشاف الفرص الاقتصادية واستغلالها من خلال تطوير السلع والخدمات وإنتاجها وتسويقها. ولا يقتصر مفهومها على تأسيس مشروع جديد، بل يشمل الابتكار وتحمل المخاطر وتعبئة الموارد اللازمة لتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات أو نماذج أعمال قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتنبع أهمية ريادة الأعمال من دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن كونها أحد أهم محركات الابتكار والتقدم التكنولوجي. كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم التنويع الاقتصادي عبر قطاعات واعدة، مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزز مرونة الاقتصادات وقدرتها على مواجهة الصدمات.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تمثل ريادة الأعمال أداة مهمة للتمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول الاجتماعي، لا سيما للنساء والشباب والفئات المهمشة. وأشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) 2026/2025 إلى أن 9 اقتصادات من أصل 23 اقتصادًا متوسط الدخل حققت مستويات من التكافؤ أو شبه التكافؤ بين الرجال والنساء في النشاط الريادي المبكر، فيما أفاد 84% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية أو البيئية عند اتخاذ قراراتهم التجارية.

ولم تعد ريادة الأعمال مجرد نشاط اقتصادي يستهدف الربح، بل أصبحت ركيزة أساسية للابتكار والتنافسية والتنمية المستدامة، ومكونًا رئيسًا في استراتيجيات الدول الرامية إلى بناء اقتصادات أكثر ديناميكية وقدرة على النمو وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

استعرض مركز المعلومات خلال التحليل جهود الدولة المصرية لتهيئة المناخ الملائم لتعزيز ريادة الأعمال، حيث تبنت الدولة رؤية متكاملة لترسيخ ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتنافسية، ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

- بناء الإطار المؤسسي والتشريعي لريادة الأعمال: حيث أنشأت الدولة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2017، وعززت الإطار التشريعي عبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020.

كما أُطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عام 2024 لتوفير إطار حكومي موحد لتنسيق الجهود والسياسات المتعلقة بالشركات الناشئة، وشهد عام 2026 إطلاق ميثاق وطني للشركات الناشئة يستهدف تمكين 5000 شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تضمينه أكثر من 80 إجراءً وسياسة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية.

- تحسين بيئة الأعمال وتيسير ممارسة النشاط: شملت الجهود إطلاق الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة، وإتاحة خدمات رقمية عبر بوابة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتسريع إجراءات التأسيس والترخيص وخفض الوقت والتكلفة التشغيلية، إلى جانب اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج، ودراسة التحديات التنظيمية التي تواجه القطاعات الناشئة المختلفة.

- توسيع فرص التمويل والاستثمار، أطلقت الدولة مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار حتى عام 2030 لتوفير آليات استثمار متنوعة للشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 50 مليون دولار عبر برنامج ممول من مجموعة البنك الدولي استفاد منه 15 صندوقًا استثماريًا، وأسهم في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل حتى يونيو 2026. كما وفرت الدولة دعمًا من خلال مبادرة "تحالف وتنمية"، وإتاحة فرص الاستفادة من التمويل الأوروبي عبر برنامج Horizon Europe، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الجماعي (Crowdfunding). كذلك يستهدف "ميثاق الشركات الناشئة" تخصيص بند مستقل لدعم رواد الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

- دعم الابتكار وبناء القدرات الريادية، حيث أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية (Creativa) في أكثر من 20 محافظة، كما تم إطلاق منصة إبداع مصر، وتأسيس مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2023 لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتمكين الشباب من تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

- الانفتاح على الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات، عززت الدولة ارتباط الشركات الناشئة بالأسواق الدولية من خلال برنامج Soft Landing الذي يستهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة.

وتعكس المؤشرات الحالية انتقال منظومة ريادة الأعمال المصرية من مرحلة التأسيس وبناء البنية المؤسسية إلى مرحلة التوسع والنمو، ففي مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة العالمي (Global Startup Ecosystem Index 2026)، احتلت مصر المرتبة 65 عالميًا، وحافظت على صدارة دول شمال إفريقيا بقاعدة تضم نحو 718 شركة ناشئة وقيمة إجمالية للمنظومة تُقدَّر بنحو 10.6 مليارات دولار.

وفي مؤشر بيئة ريادة الأعمال الوطنية (NECI) التابع للمرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، احتلت مصر الترتيب 35 عالميًا خلال عام 2025. كما جاءت في المركز الخامس بين 27 دولة إفريقية في مؤشر بيئة ريادة الأعمال الإفريقية (AEEI) لعام 2026.

وأشار التحليل إلى آفاق ريادة الأعمال المصرية خلال الفترة (2026-2030) والتي ترتكز على 3 مسارات رئيسة تشمل تعزيز تمويل الشركات الناشئة خلال مراحل النمو، والتوسع في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وتعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية للجامعات المصرية وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، وتوقَّع التحليل أن يشكل تنفيذ الميثاق الوطني للشركات الناشئة، وتنامي تدفقات رأس المال الاستثماري، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، عوامل رئيسة في دعم نمو منظومة ريادة الأعمال المصرية خلال السنوات المقبلة.

وفي إطار بناء بيئة ريادية شاملة تضمن الاستمرارية وتكافؤ الفرص، أوضح التحليل أن نسبة أصحاب الشركات الراسخة لا تزال أقل كثيرًا من نسبة الشركات الناشئة في معظم الاقتصادات، بما يعني أن عددًا كبيرًا من المشروعات يبدأ نشاطه، بينما يستمر عدد محدود منها بما يكفي لتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الابتكار وتنمية الصادرات.

وأكد أن بناء اقتصاد أكثر ابتكارًا وشمولًا يستلزم تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال من خلال تعزيز التعليم والمهارات الريادية، وتيسير الوصول إلى التمويل والمعلومات والإرشاد، لا سيما للشباب والنساء والفئات الأقل تمثيلًا، كما تستلزم تنمية منظومة ريادة الأعمال تعزيز الوعي المالي والقانوني والرقمي، وتطوير الخدمات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالصحة النفسية ورفاه رواد الأعمال لما لذلك من أثر في الإنتاجية والابتكار واستمرارية المشروعات وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.

كما تناول تحليل مركز المعلومات تطور نشاط ريادة الأعمال عالميًا، إذ أظهرت بيانات ريادة الأعمال التابعة للبنك الدولي، التي ترصد النشاط الريادي الرسمي في 188 اقتصادًا خلال الفترة (2006-2024)، نموًا ملحوظًا في النشاط الريادي عالميًا، حيث ارتفع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة حديثًا لكل ألف شخص في سن العمل بنحو 50% من 2.88 شركة عام 2006 إلى 4.33 شركة عام 2024.

كما تأثر إنشاء الشركات وإغلاقها بالتقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية؛ إذ تراجع تأسيس الشركات خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع طفيف في تأسيس الشركات عام 2020 قبل أن ترتفع معدلات دخول الشركات الجديدة للأسواق في السنوات التالية. وفي المقابل، تراجعت كثافة خروج الشركات من السوق عام 2022 مقارنة بعام 2020، قبل أن ترتفع مجددًا عام 2024.

وفيما يتعلق بالمنافسة العالمية على استقطاب رواد الأعمال، فقد أوضح تقرير مؤشر أوبينيوم العالمي لريادة الأعمال لعام 2026 أن البيئات الريادية الأكثر نجاحًا تعتمد على منظومة متكاملة تشمل توافر التمويل وجودة رأس المال البشري وكفاءة البنية التحتية وفعالية الحوكمة واتساع فرص الوصول إلى الأسواق. ويقيّم المؤشر 137 دولة استنادًا إلى 5 محاور رئيسة تتمثل في الجانب الاقتصادي والمالي، ورأس المال البشري، والترابط والاتصال، والحوكمة، وإمكانات السوق.

وخلال الفترة (2016-2026)، انخفض عدد الاقتصادات الغربية ضمن قائمة أفضل 20 اقتصادًا رياديًا من 17 اقتصادًا إلى 14 اقتصادًا، حيث خرجت المملكة المتحدة وفنلندا وأيرلندا من القائمة عام 2026، مقابل ارتفاع عدد الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية من 3 اقتصادات إلى 6 اقتصادات مع دخول اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة في عام 2026.

وفي مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة لعام 2026، تصدرت منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي معدلات النمو بنسبة 20.2% و14.9% على التوالي، متجاوزتين المتوسط العالمي البالغ 10.3%. وتعكس هذه النتائج تصاعد المنافسة الدولية على جذب المشروعات الريادية والاستثمارات النوعية، وارتباط التفوق الريادي بقدرة الدول على تطوير بيئات أعمال متكاملة تدعم الابتكار والنمو.

وتعكس هذه النتائج تصاعد حدة المنافسة الدولية في مجال جذب المشروعات الريادية والاستثمارات النوعية، إذ لم يعد التفوق الريادي مقتصرًا على الاقتصادات التقليدية المتقدمة، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الدول على تطوير بيئات أعمال متكاملة تدعم الابتكار والنمو. وقد أسهمت الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية المادية والرقمية، وتحسين شبكات الاتصال والترابط الدولي، وتطوير أدوات التمويل، وتنمية المهارات والكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز كفاءة المؤسسات التنظيمية، في تعزيز موقع العديد من الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية ضمن خريطة ريادة الأعمال العالمية.