تستكمل محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل، نظر استئناف القاضي المزيف على أحكام حبسه 10 سنوات في قضايا النصب.

طلبات دفاع المتهم

وتقدم دفاع المتهم بعدد من الطلبات والدفوع أمام المحكمة، خلال نظر القضية المتهم فيها موكله، بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بتضارب أقوالهم، فضلًا عن استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فيما ورد بتحرياته.

عرض المتهم على مستشفى العباسية

كما طلب الدفاع بعرض المتهم على مستشفى العباسية، للوقوف على حالته، ودفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفوعه وطلباته خلال نظر القضية.

حبس القاضي المزيف

وكانت محكمة جنح عين شمس قضت بحبس القاضي المزيف 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، أبرزها النصب والتداخل لدى وظيفية عمومية والرشوة.