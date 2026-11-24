أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية حكم دخول المصلي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، إذا وجد الإمام والمصلين في وضع السجود، مؤكدة أن السنة في هذه الحالة أن يدخل المصلي مع الإمام على الهيئة التي يجده عليها، بدلًا من الانتظار حتى ينهض الإمام لبدء ركعة جديدة.

وبيّنت اللجنة، في إجابتها عن سؤال ورد إليها بشأن التصرف الصحيح عند دخول المسجد وإدراك الإمام ساجدًا، أن المصلي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يتابع الإمام في الوضع الذي يكون عليه، سواء كان راكعًا أو ساجدًا أو في غير ذلك من أركان الصلاة.

وأكدت أن الركعة لا تُحسب للمصلي إلا إذا أدرك ركوع الإمام، مستشهدة بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».

وشددت اللجنة على أن إدراك الإمام في السجود لا يعني احتساب هذه الركعة للمصلي، لكنه لا يمنعه من الدخول في الصلاة ومتابعة الإمام، ثم إكمال ما فاته بعد انتهاء صلاة الجماعة.

هل تُحسب الركعة لمن دخل الصلاة والإمام راكع؟

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال بشأن حكم من دخل المسجد بعد بدء الصلاة، وأدرك الإمام في أثناء الركوع، وما إذا كانت الركعة تُحسب له أم يكون قد فاته أداؤها مع الجماعة.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحًا أن المصلي الذي يلحق بالإمام وهو لا يزال في الركوع؛ يكون قد أدرك الركعة، ما دام تمكن من إدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام منه.

مقدار إدراك الركعة مع الإمام

وأضاف أن إدراك الركعة يكون بالركوع، ولذلك فإن المصلي الذي يصل متأخرًا ويلحق بالإمام في هذا الركن لا تفوته الركعة، بخلاف من يصل بعدما يكون الإمام قد انتقل إلى السجود.

وأوضح أمين الفتوى أن من يدخل صلاة الجماعة ويجد الإمام قد سجد، ينبغي له أن يدخل معه في الصلاة ويتابعه في السجود، ولا ينتظر حتى يقوم الإمام إلى الركعة التالية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا».

وأشار إلى أن المصلي يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه، حتى إذا لم تُحسب له ركعة، ثم يستكمل الركعات التي فاتته بعد انتهاء الإمام من الصلاة، وبذلك يكون قد التزم بمتابعة الإمام وأداء الصلاة وفق أحكام صلاة الجماعة.



