قالت دار الإفتاء المصرية، إن المفروض أن الإمام هو المتبوع وليس تابعًا، فينبغي أن يراعي المصلون حالة الإمام، ولا يلجئونه لحالة قد تكون سببًا في عدم كمال الخشوع في الصلاة.

وأوضحت " الإفتاء " حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها، في إجابتها عن سؤال: ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟.

حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها

وأوصت، قائلة: ولْيُترَك الإمام وشأنُه؛ سواء صلى على سجادة أم لا، وليذكر هؤلاء المأمومون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري.

أسباب الخشوع في الصلاة

وورد من أهم أسباب الخشوع هو الابتعاد عن المشتتات أثناء الصلاة ، وكما أن هناك عددًا من الأمور التي يجب على كل مصليٍ أن يحرص عليها في الصلاة ومنها: