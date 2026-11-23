شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لسحب عينات من السلع الغذائية وإخضاعها للتحليل المعملي، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، حفاظا على صحة المواطنين.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتوجيهات عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والتصدي لكافة المخالفات التموينية، والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين.

وقاد الحملات جندي سعيد كبير المفتشين، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وشريف سعد نائب مدير التجارة الداخلية، حيث جرى سحب عينات من عدد من المنتجات الغذائية وإرسالها إلى معامل الكيمياء التابعة لوزارة الصحة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية، للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.