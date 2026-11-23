في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات للحفاظ على التراث الفني لنجوم الزمن الجميل، عادت مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي إلى دائرة الجدل، بعد إعلان الفنان محمد رمضان استعداده لشراء جميع مقتنياته الشخصية والفنية، وتسليمها إلى وزارة الثقافة، من أجل إنشاء متحف يحمل اسمه ويخلد مشواره الفني للأجيال القادمة.

لكن أسرة النمر الأسود كان لها موقف واضح، حيث أكدت رفضها بيع هذه المقتنيات، مشددة على تمسكها باستردادها والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من تاريخ فني لا يمكن التفريط فيه.

شقيقة أحمد زكي ترفض عرض محمد رمضان



وكشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، تفاصيل موقف الأسرة من مبادرة محمد رمضان، مؤكدة أن ردها على رسالته بالشكر والتقدير جاء تقديرًا لموقفه ودعمه، ولم يكن موافقة على بيع مقتنيات شقيقها.

وقالت، خلال برنامج «من ماسبيرو»، إنها وجهت الشكر لمحمد رمضان على اهتمامه بتاريخ أحمد زكي وموقفه تجاه الأسرة، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني موافقتها أو موافقة الأسرة على بيع المقتنيات بأي شكل من الأشكال، لأنها تمثل جزءًا من تاريخ الفنان وإرثه الفني، فضلًا عن كونها ممتلكات شخصية له ولأسرته.

حقيقة وجود خلاف بين أسرة أحمد زكي ورامي شقيق هيثم



ونفت شقيقة الفنان الراحل صحة ما تردد بشأن وجود نزاع بين الأسرة ورامي، شقيق هيثم أحمد زكي، مؤكدة عدم وجود أي خلافات بينهم، وأن الأسرة تتمسك بحقها في استرداد مقتنيات الفنان الراحل الموجودة حاليًا لدى وزارة الثقافة.

وأوضحت أن الأسرة ترغب في استلام المقتنيات أولًا والاطمئنان عليها، قبل اتخاذ قرار بشأن المكان المناسب الذي يليق بتاريخ أحمد زكي ومشواره الفني.

جوائز وملابس وسيناريوهات.. ماذا تضم مقتنيات أحمد زكي؟



وأشارت منى زكي إلى أن مقتنيات شقيقها تضم مجموعة كبيرة من متعلقاته الشخصية والفنية، من بينها الجوائز التي حصل عليها عن أفلامه، وملابسه، وأفلامه، وسيناريوهات الأعمال التي شارك فيها، إلى جانب كل ما يرتبط بتاريخه الفني.

وأكدت أن الأسرة ستبحث عن المكان المناسب لعرض هذه المقتنيات بعد استلامها، بما يضمن الحفاظ عليها وتقديمها للجمهور بالشكل الذي يليق بقيمة الفنان الراحل.

مقتنياته ملك للشعب المصري



وشددت شقيقة أحمد زكي على أن مقتنيات الفنان الراحل ليست للبيع، مؤكدة أن الهدف الأساسي للأسرة هو الحفاظ على تاريخه الفني وعدم التفريط في إرثه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه المقتنيات لا تمثل ملكية خاصة لفرد أو لأسرة أحمد زكي وحدها، وإنما هي ملك للشعب المصري كله، باعتبارها جزءًا من ذاكرة الفن المصري وتاريخ أحد أبرز نجومه.