أكدت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، رفض أسرة الفنان بيع مقتنياته الشخصية والفنية، وذلك تعليقا على إعلان الفنان محمد رمضان استعداده لشراء جميع مقتنيات الراحل وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، لتكون جزءا من متحف يحمل اسم الفنان ويحفظ تاريخه الفني للأجيال القادمة.

وقالت عبر برنامج «من ماسبيرو»، إنها كانت ترد على رسالة محمد رمضان بالشكر والتقدير على دعمه وموقفه تجاه أسرة الفنان أحمد زكي، موضحة أن ذلك لا يعني موافقتها أو موافقة الأسرة على بيع المقتنيات بأي شكل من الأشكال، لأنها تمثل جزءا من تاريخ الفنان وإرثه الفني، فضلا عن كونها ممتلكات شخصية له ولأسرته.

وأضافت أن الأسرة متمسكة بحقها في استرداد المقتنيات، مشيرة إلى أنها موجودة حاليا لدى وزارة الثقافة، وأن ما يقال بشأن وجود نزاع بين الأسرة ورامي، شقيق هيثم أحمد زكي، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة عدم وجود أي نزاع بينهم.

وأوضحت أن الأسرة ترغب في استلام المقتنيات والاطمئنان عليها أولا، ثم تحديد المكان المناسب الذي يليق بتاريخ الفنان الراحل ومشواره الفني، لافتة إلى أن هذه المقتنيات تشمل الجوائز التي حصل عليها عن أفلامه، وملابسه، وأفلامه، وسيناريوهات الأعمال، وكل ما يتعلق بتاريخه الفني.

وشددت على أن مقتنيات أحمد زكي ليست للبيع، وأن الأسرة تريد الحفاظ على تاريخه ومشواره الفني، مؤكدة أنها ستفكر في المكان المناسب لعرضها بعد استلامها، مشيرة إلى أن هذه المقتنيات ليست ملكا لفرد أو لأسرة أحمد زكي وحدها، وإنما هي ملك للشعب المصري كله.