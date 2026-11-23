اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الكيني ويليام روتو، على العمل من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين، وتعيين سفراء جدد، بعد سنوات من التوترات المرتبطة بالصراع في شرق الكونغو.

وجاء الاتفاق في بيان صدر عقب اختتام قمة رباعية عُقدت بمدينة أويو في جمهورية الكونغو، برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، وبمشاركة رئيس مجلس وزراء توغو فور إيسوزيمنا غناسينغبي، الوسيط الرئيسي للاتحاد الأفريقي في جهود تسوية الأزمة بشرق الكونغو.

وأكد تشيسكيدي وروتو عزمهما إعطاء الأولوية للمشاورات والقنوات الدبلوماسية لمنع الخلافات المحتملة وتسويتها، والعمل على عودة السفراء، بما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما اتفقا على تعزيز التعاون عبر الآليات الإقليمية المعنية بالأمن والتكامل.

وتوترت العلاقات بين البلدين، العضوين في مجموعة شرق أفريقيا، بعدما استدعت كينشاسا سفيرها لدى نيروبي في ديسمبر 2023، احتجاجًا على إطلاق تحالف سياسي وعسكري كونغولي جديد في العاصمة الكينية، ضم جماعة متمردي حركة 23 مارس «M23».

وتجدد الخلاف في أغسطس 2025، بعدما رشحت كينيا قنصلًا عامًا جديدًا لمدينة غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، التي سقطت تحت سيطرة حركة 23 مارس في يناير من العام نفسه. واعتبرت الحكومة الكونغولية أن الخطوة قد تمنح شرعية لسيطرة الحركة على المدينة وتمس وحدة أراضي البلاد.

كما شهدت العلاقات توترًا بسبب رفض كينشاسا اعتماد السفير الكيني المعين حديثًا، في ظل الخلافات المتعلقة بالتعامل مع الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.