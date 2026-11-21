أدت الاشتباكات بين الجيش الكونغولي ومتمردي ما يسمى ب"جبهة إعادة بناء الأمة" ـ في شرق الكونغو الديمقراطية ـ إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لاسيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو .

وذكر راديو فرنسا الدولى اليوم ـ فى نشرته الإفريقية ـ أن الجيش الكونغولى ـ مدعوما بجماعات "الوازاليندو" ـ يشن ـ منذ يوم الاثنين الماضى ـ هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخرا لسيطرة المتمردين.

وبدعم من الجيش البوروندي ومقاتلي "الوازاليندو"، كثفت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، غاراتها الجوية على قرى عدة في منطقتي أوفيرا وفيزي، بالقرب من مينيمبوي في مقاطعة جنوب كيفو.

من جهتها، حذرت منظمات مجتمع مدني من أن آلاف النازحين يعيشون في ظروف صعبة في قرى عديدة بالمقاطعة، مشيرة إلى تدهور وضعهم الإنساني.