كشف أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عن أسباب جاذبية نادي بيراميدز بالنسبة لعدد كبير من لاعبي كرة القدم، في ظل الإمكانيات المالية الكبيرة التي يمتلكها النادي، إلى جانب عدم تعرض لاعبيه لنفس حجم الضغوط الجماهيرية الموجودة في الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة.

وقال دويدار، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن هناك أشخاصًا داخل النادي الأهلي لا يحبون بيراميدز بسبب تفوقه المالي، وما أصبح يمتلكه من قدرة على منافسة الأندية الكبرى في سوق الانتقالات وتوفير عقود مالية مميزة للاعبين.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بيراميدز أصبح النادي المفضل لدى العديد من اللاعبين، بسبب المقابل المادي الذي يحصلون عليه، فضلًا عن غياب الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي يتعرض لها اللاعبون في الأهلي والزمالك، وهو ما يجعل الأجواء داخل النادي مختلفة من وجهة نظره.

وأشار دويدار إلى أن الإمكانيات المالية التي يتمتع بها بيراميدز ساهمت في زيادة جاذبيته لدى اللاعبين، خاصة مع قدرته على تقديم عروض مالية قوية، بالتزامن مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتأتي تصريحات أحمد دويدار بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، والتي يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة بينهما على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.