خيم الحزن على إحدى قرى مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عقب مصرع طفل في العقد الأول من العمر، غرقًا داخل مسقى مياه مجاور لأرض أسرته الزراعية، بعدما اختل توازنه أثناء لهوه على الحافة وسقط في المياه، ليلقى حتفه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوصول طفل إلى مستشفى العسيرات المركزي جثة هامدة، مع الاشتباه في وفاته نتيجة الغرق، وذلك بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يقيم بدائرة مركز العسيرات، وأنه لقي مصرعه غرقًا داخل مسقى مياه يقع بالقرب من أرض أسرته الزراعية، في أثناء تواجده برفقة والده.

وبسؤال والد الطفل، في العقد الثالث من العمر، أفاد بأنه كان برفقة نجله داخل أرضهما الزراعية، وأثناء لهو الطفل بالقرب من حافة مسقى المياه الخاص بالأرض، اختل توازنه وسقط داخل المياه، ولم يتمكن من النجاة، ما أدى إلى غرقه ووفاته.

وأضاف الأب أن الواقعة حدثت بصورة مفاجئة، أثناء وجود نجله بجواره، بعدما ابتعد قليلًا للهو على حافة المسقى، لتنتهي لحظات اللهو بمأساة فقد خلالها طفله.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مستشفى العسيرات المركزي، إلا أنه وصل جثة هامدة، وسط حالة من الحزن على وفاته، خاصة أن الحادث وقع في أثناء وجوده برفقة والده داخل أرضهما الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، للوقوف على ملابساتها، واستكمال الإجراءات المتبعة، فيما خيمت حالة من الأسى على أسرة الطفل عقب الحادث الأليم.