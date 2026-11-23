أفادت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، بأن أكثر من 1600 رحلة جوية تابعة لشركة الطيران الأمريكية «دلتا إيرلاينز» شهدت تأخيرات، الأحد، نتيجة خلل فني أثر على أنظمة التشغيل وجداول الرحلات.

وتسبب العطل التقني في حالة من الارتباك وتكدس المسافرين داخل عدد من المطارات الأمريكية، مع تأخر مواعيد الإقلاع والوصول، فيما تعمل الفرق الفنية التابعة للشركة على معالجة المشكلة وإعادة انتظام حركة التشغيل.

ويأتي هذا الاضطراب في وقت تشهد فيه قطاعات حيوية بالولايات المتحدة، من بينها شركات الطيران والمؤسسات المصرفية، أعطالًا تقنية متفرقة، أثارت تساؤلات بشأن استقرار الأنظمة الرقمية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأعطال المفاجئة.