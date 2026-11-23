أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، انتهاء سيطرة الجبهة الدافئة على البلاد وعودة الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الفترة الإثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر، محذرًا من أن هدوء درجات الحرارة لا يعني غياب التأثيرات الزراعية والصحية، في ظل التباين الواضح بين حرارة النهار وبرودة الليل والصباح الباكر.

وأوضح فهيم أن الأسبوع الحالي يشهد طقسًا معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، فضلًا عن تكون شبورة مائية في ساعات الصباح المبكرة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الساحلية، ونشاط للرياح أحيانًا بجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحري ووسط الصعيد تتراوح بين 25 درجة نهارًا و15 درجة ليلًا، بينما يظل جنوب الصعيد أكثر حرارة، حيث تسجل درجات الحرارة نحو 32 درجة نهارًا و17 درجة ليلًا، ما يعكس استمرار التباين الحراري بين ساعات اليوم.

التذبذب الحراري وتأثيراته على الإنسان

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من التذبذبات الحرارية خلال الأسبوع، موضحًا أن الانتقال السريع من دفء النهار إلى برودة الليل قد يسبب إجهادًا للجسم، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الأكثر حساسية للتغيرات الجوية، مشددًا على أهمية ارتداء الملابس المناسبة وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد في ساعات الصباح المبكر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى الخميس 26 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وخلال الصباح الباكر لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.