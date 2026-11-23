كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عدد من الأزمات التي يشهدها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى فريق كرة القدم أو الأوضاع الإدارية والمالية داخل النادي، مشيرًا إلى وجود انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن رحيل المدير التنفيذي، إلى جانب استمرار أزمة المستحقات المالية للاعبين.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إن محمد عواد لم يسافر مع بعثة الزمالك إلى الجونة، موضحًا أن محمد صبحي انضم إلى قائمة الفريق بجانب المهدي سليمان وعمر عبد العزيز، مؤكدًا أن النادي لا يزال يدرس ملف حراسة المرمى، وتحديدًا موقف عواد.

وتطرق شوبير إلى الأزمة الإدارية داخل الزمالك، كاشفًا عن وجود انقسام بشأن رحيل المدير التنفيذي للنادي، بعد وقائع سرقات شهدها النادي، في ظل وجود مطالبات برحيله، مقابل رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة لهذا القرار، معلقًا: «في الزمالك اتفقوا ألا يتفقوا».

وأضاف أن هناك أزمة مالية داخل النادي بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين، موضحًا أن الأموال يتم توفيرها للاعبين الأجانب فقط، بينما لم يحصل عدد من اللاعبين على مستحقاتهم المالية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل الفريق.

وأشار شوبير إلى أن بعض اللاعبين الكبار داخل الزمالك يتساءلون عن موقفهم من استمرار الأزمة، قائلًا: «اللاعيبة الكبار بيقولوا: إحنا نعمل إيه؟ نلبس برنيطة؟»، لافتًا إلى أن المسؤولين يواصلون وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم غدًا أو بعد غد، دون تنفيذ هذه الوعود حتى الآن.

وأوضح أن اللاعبين طالبوا بالحصول على مستحقاتهم قبل مواجهة الإفريقي، قائلًا: «قالوا قبل ماتش الإفريقي: عاوزين ناخد فلوسنا»، في إشارة إلى استمرار الأزمة المالية وتأثيرها على الأجواء داخل الفريق.

وانتقد شوبير تكرار الحديث عن رحيل معتمد جمال، المدير الفني للفريق، رغم عدم حصوله على راتبه، مشيرًا إلى أن عددًا من المدربين الذين عملوا داخل الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، وأن بعضهم يتواصلون معه للمطالبة بإثارة القضية إعلاميًا دون الكشف عن أسمائهم.

وتابع أن الأزمات المالية والإدارية أصبحت تتكرر داخل الزمالك، بداية من أزمة أرض النادي، التي جرى حلها، وصولًا إلى ملف شركة الكرة، الذي يرى أن هناك تعطيلًا له من جانب المسؤولين، متسائلًا عن أسباب استمرار هذه الأزمات رغم وجود حلول لبعض الملفات.

واختتم شوبير تصريحاته بانتقاد أداء مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن أعضاء المجلس انتُخبوا من أجل خدمة النادي وأعضائه، وليس الدخول في خلافات مستمرة، كما أشار إلى غياب أحد المسؤولين عن الاجتماعات بسبب غضبه، في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة لعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، متسائلًا عن كيفية مواجهة الأعضاء والرد على تساؤلاتهم بشأن الأزمات المتلاحقة داخل النادي.