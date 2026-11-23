أصدر نادي الإفريقي التونسي بيانًا رسميًا وجهه إلى جماهيره، كشف خلاله موقفه من أزمة تذاكر مباراة الفريق المرتقبة أمام الزمالك المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا حقيقة ما يتم تداوله بشأن الحصة المخصصة لجماهير النادي التونسي.

وأكد النادي الإفريقي، في بيانه، أنه لم يتلق حتى الآن أي معلومات أو تفاصيل رسمية تتعلق بعدد التذاكر التي سيتم تخصيصها لجماهيره لحضور المواجهة أمام الزمالك، مشددًا على عدم وجود أي ترتيبات معلنة في هذا الشأن حتى اللحظة.

الإفريقي يوضح موقفه من تذاكر مباراة الزمالك

وأوضح النادي التونسي أنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن الإجراءات أو الترتيبات الخاصة بتذاكر المباراة، مؤكدًا أنه ليس طرفًا في أي اتفاقات أو قرارات تتعلق بهذا الملف، سواء فيما يخص تحديد عدد التذاكر أو آليات طرحها وبيعها للجماهير.

وشدد الإفريقي على أن الأخبار والمعلومات المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن تذاكر المباراة لا تمثل موقفًا رسميًا للنادي، ولا تستند إلى أي بيانات صادرة عن إدارته، مطالبًا جماهيره بعدم التعامل مع تلك الأنباء باعتبارها معلومات مؤكدة قبل صدور توضيح رسمي.

بيع التذاكر من اختصاص الزمالك

وأشار البيان إلى أن مسؤولية تنظيم عملية بيع التذاكر وتحديد الإجراءات المتعلقة بها لا تدخل ضمن اختصاصات النادي الإفريقي، باعتباره الفريق الضيف في المباراة، موضحًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الفريق صاحب الأرض والمنظم للمواجهة.

واختتم النادي الإفريقي بيانه بالتأكيد على ضرورة انتظار المعلومات الرسمية بشأن تذاكر المباراة، لتجنب انتشار الأخبار غير الدقيقة، في ظل ترقب جماهير الفريق التونسي لمواجهة الزمالك المرتقبة، التي تمثل بداية مشوار الفريقين في دور المجموعات من البطولة القارية