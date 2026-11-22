كشف علي عبد الله علي عيسى، المقاول المسؤول عن تنفيذ أعمال استعدال العقار المائل المكون من 5 طوابق بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كواليس العملية التي نجحت في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي، مؤكدًا أن تكلفة الأعمال بلغت نحو 500 ألف جنيه، وأن تنفيذ المهمة اعتمد على دراسة طبيعة المبنى ووزنه وعدد من العوامل الفنية والطبيعية، في تجربة وصفها كثيرون بأنها صعبة بل مستحيلة.

الاعتماد على طبيعة الأرض ووزن المبنى

وقال علي عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التعامل مع العقار تطلب الاعتماد على طبيعة الأرض ووزن المبنى ومجموعة من العوامل المرتبطة بحالته، مشيرًا إلى أنه تمكن من إنجاز المهمة والوصول إلى النتيجة التي كان يسعى إليها، رغم صعوبة التحدي.

وأوضح أن مصير العقار وإمكانية عودة السكان إليه لا يزالان مرهونين بالتقييمات الهندسية والفنية والقرارات الرسمية، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تتولى حاليًا فحص المبنى وتحديد مدى سلامته الإنشائية، وأن القرار النهائي بشأن السماح باستخدامه مجددًا ليس من اختصاصه، وإنما يعود إلى الجهات المعنية.

اللحظات الصعبة التي سبقت بدء عملية الاستعدال

وتحدث المقاول عن اللحظات الصعبة التي سبقت بدء عملية الاستعدال، مشيرًا إلى أن أهالي القرية سارعوا إلى مساعدة الأسرة في إخلاء المنزل خلال ساعات قليلة، حتى يمكن البدء في تنفيذ الأعمال، بينما عاش أفراد الأسرة حالة من الخوف والضغط النفسي الشديد، وصلت إلى حد تعرض بعضهم لحالات إعياء وانهيار استدعت نقلهم إلى المستشفى.

وكشف علي عبد الله أن المنزل لا يمثل مجرد عقار مكون من 5 طوابق، وإنما هو حصيلة رحلة كفاح امتدت لنحو 40 عامًا، خاضها والد الأسرة بين مصر والأردن، حتى استطاع توفير ثمن الأرض وتأسيس المنزل الذي أصبح مأوى لأبنائه وأحفاده.

لحظات الطفولة والأفراح والتجمعات

وأضاف أن العقار يضم 5 أسر، تتكون من 4 أشقاء ووالدتهم، ويحمل ذكريات عائلية تمتد لنحو 25 عامًا، شهد خلالها لحظات الطفولة والأفراح والتجمعات والمناسبات الأسرية، وهو ما جعل فكرة هدمه مؤلمة للغاية بالنسبة لأفراد العائلة.

وأشار إلى أن خسارة المنزل لم تكن لتقتصر على قيمته المادية، بل كانت تعني ضياع سنوات طويلة من تعب الأب وكفاحه، فضلًا عن حرمان الأبناء والأجيال القادمة من بيت ارتبطت به حياتهم وذكرياتهم، مؤكدًا أن بناء منزل جديد بديل يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والجهد.

علاقة أخوة وثقة متبادلة

وعن علاقته بصاحب العقار، أكد المقاول أن ما يجمعهما يتجاوز علاقة العمل، إذ تربطهما علاقة أخوة وثقة متبادلة، موضحًا أنه حرص قبل بدء التنفيذ على طمأنته وإبلاغه بوجود فرصة للتعامل مع المشكلة ومحاولة إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي.

واستعاد علي عبد الله حديث صاحب المنزل معه قبل تنفيذ العملية، قائلًا إنه كان مدركًا لحجم المخاطرة والاحتمالات المرتبطة بالمحاولة، ونقل عنه قوله: «يا أبو عبد الله إن البيت وقع يبقى إحنا نزلناه بإيدينا، وإن البيت رجع يبقى الحمد لله»، في إشارة إلى ثقته في المقاول وتقبله للنتيجة أيًا كانت.

وأكد أنه يحتفظ بتسجيل مصور يجمعه بصاحب العقار عقب الانتهاء من الأعمال، تحدث خلاله الأخير عن تحقق الخطوات التي سبق أن شرحها له المقاول قبل بدء عملية الاستعدال.

انتهاء الفحوصات وصدور التقرير الفني النهائي

وفيما يتعلق بموقف السكان من العودة إلى المنزل، شدد المقاول على أن العقار لا يزال خاليًا من السكان، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ والجهات المختصة، لحين انتهاء الفحوصات وصدور التقرير الفني النهائي الذي يحدد مدى أمان المبنى وإمكانية إعادة استخدامه.

وأوضح أن الأرقام التي جرى تداولها بشأن سلامة العقار، ومنها نسب 70% و94%، ارتبطت بتقارير رصد وإثبات حالة، ولا تمثل تقريرًا نهائيًا معتمدًا يجيز عودة السكان أو يؤكد صلاحية المبنى للسكن.

ولفت إلى أن أفراد الأسرة سبق أن عادوا إلى المنزل من تلقاء أنفسهم في وقت سابق، دون صدور قرار رسمي يسمح لهم بالإقامة داخله، موضحًا أن صاحبة المنزل عبّرت عن سعادتها بالعودة إلى بيتها بعد فترة طويلة من القلق والابتعاد عنه، عاشت خلالها الأسرة حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قيمة المنزل بالنسبة لأصحابه لا يمكن قياسها بالأموال وحدها، فهو ثمرة 40 عامًا من كفاح الأب، وذاكرة عائلية تحمل تفاصيل حياة خمسة أسر، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليه كان هدفًا إنسانيًا وعائليًا قبل أن يكون مجرد تحدٍ في تنفيذ أعمال هندسية.