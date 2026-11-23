أكد المهندس شريف دلاور، المفكر الإقتصادي، أن الخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة يستلزم تبني استراتيجية متكاملة تتحرك في عدة مسارات بالتوازي، تشمل إعادة التعامل مع ملف الديون، وتنشيط التجارة الخارجية، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال.

وقال دلاور، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحكاية”، أن الضغوط الاقتصادية التي واجهها المواطنون على مدار السنوات الماضية فرضت أعباءً كبيرة على مستويات المعيشة، الأمر الذي يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات بما ينعكس بصورة ملموسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية لا يرتبط بإصدار قرارات استثنائية أو البحث عن حلول فورية، بل يتطلب تخطيطًا طويل الأجل، ورؤية واضحة تتضمن معالجة الملفات المختلفة وفق أولويات مدروسة، مع ضمان التنفيذ التدريجي والفعال للإجراءات الإصلاحية.

القوى الكبرى

وأشار إلى أن خريطة العلاقات والسياسات الاقتصادية الدولية تشهد تغيرات جوهرية، في ظل تراجع بعض ملامح النموذج التقليدي للعولمة وظهور توجهات اقتصادية جديدة لدى القوى الكبرى.