لقي شابين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم 3 دراجات نارية،على طريق قرية ميت طاهر، بمنطقة الثلاجة، على طريق منية النصر - البجلات، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطار من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية ووجود ضحايا ومصابين على طريق ميت تمامه نطاق المركز.

انتقل ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم 3 دراجات نارية "موتوسيكلات" أسفر عم مصرع كلا من:

محمد أحمد فهمي عبدالرؤوف، 17عاما مقيم ميت تمامة، عامل عادي وعبدالمنعم محمد الشربيني مسعد، 17 عاما ، مقيم ميت تمامه.

فيما أصيب كلا من :

محمد محمود ابراهيم محمد، 14 عاما ، طالب مقيم ميت تمامة، مصاب اشتباه كسر بالذراع والكتف الأيسر وعوض محمد حجازي عوض، 25 عاما ، نجار، مقيم ميت تمامة، مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الإرتجاج.

وأشرف عمرو شلبي 16 عاما ، ميت تمامة، مصاب بجروح متفرقة بالوجه، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم نقل المتوفين و المصابين للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.