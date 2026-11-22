افتتح محافظ الدقهلية طارق مرزوق القسم الداخلي المتميز بمستشفى السنبلاوين العام، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بمشاركة حزب مستقبل وطن، وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، برفقة أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن المحافظ والنائب أحمد عبد الجواد حرصا على تفقد القسم بعد تطويره، واطلعا على مستوى التجهيزات والخدمات التي تم توفيرها، في إطار دعم المستشفى ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأوضح البيان أن القسم الداخلي المتميز بعد تطويره يضم 17 سريرًا لخدمة المرضى بقسمي النساء والجراحات، ويتضمن عنبرين للمرضى و7 غرف أجنحة منفصلة متميزة «Class A»، بالإضافة إلى غرفتي ولادة طبيعية تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تحسين مستوى الإقامة والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وشملت أعمال التطوير منظومة بيانات المرضى بالمستشفى بالكامل، في إطار دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة البيانات والخدمات داخل المستشفى.

وأكد المحافظ أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن كل إضافة جديدة للمنظومة الصحية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، والمحافظة مستمرة في دعم المنشآت الصحية والعمل على رفع كفاءتها بما يضمن تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة لأبناء الدقهلية.

وثمن المحافظ مشاركة حزب مستقبل وطن في دعم القطاع الصحي والمساهمة في أعمال تطوير القسم، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية الجادة تمثل شريكًا مهمًا في مساندة جهود الدولة، خاصة عندما يتم توجيهها إلى احتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين وتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.