قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مساء اليوم ، أمسية فنية مميزة لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، على المسرح الكبير، تضمنت نخبة من روائع الغناء العربي التي شكلت جانبًا مهمًا من الوجدان الفني للمجتمع المصري والعربي، وأسهمت في ترسيخ مكانة الموسيقى العربية الأصيلة عبر الأجيال.

وتضمن الحفل باقة من الأعمال الغنائية الخالدة التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، من بينها «سنتين وأنا أحايل فيك»، و«نعم يا حبيبي»، و«يا أعز من عيني»، و«سوق الحلاوة»، و«لا مش أنا اللي أبكي»، إلى جانب مختارات أخرى من المؤلفات التي تعكس ثراء التراث الموسيقي العربي وتنوع مدارسه الفنية.

شارك في إحياء الأمسية نخبة من الأصوات المتميزة بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، هم داليا عبد الوهاب، وأسماء كمال، ورحاب مطاوع، وإسلام رفعت، ومحمود عبد الحميد، ومؤمن خليل، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

جاء الحفل في إطار استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الهادفة إلى الحفاظ على كنوز الموسيقى والغناء العربي، وصون الهوية الثقافية والفنية، من خلال إعادة تقديم المؤلفات الغنائية التي تمثل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الفنية المصرية والعربية.

وتعكس هذه الأمسيات الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به دار الأوبرا المصرية في إحياء التراث الموسيقي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعرف على إبداعات كبار الملحنين والمطربين، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحافظ على استمرارية الفنون العربية الأصيلة.

وتواصل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية أداء رسالتها الفنية في تقديم روائع الطرب العربي، باعتبارها إحدى الفرق المتخصصة في الحفاظ على التراث الغنائي وإعادة إحيائه، بما يسهم في ترسيخ قيمة الموسيقى العربية بوصفها أحد المكونات الأساسية للهوية الثقافية المصرية.

