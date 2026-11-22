من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارتين مهمتين إلى روسيا وإيران، يوجه خلالهما دعوة إلى رئيسي البلدين للمشاركة في القمة المقبلة لرؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون، المقرر عقدها في العاصمة إسلام آباد، وفقًا لتقارير إعلامية.

رئيس وزراء باكستان يدعو بوتين وبزشكيان إلى قمة 2027

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية في إسلام آباد، أن شريف سيبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو في 30 نوفمبر الجاري.

وتأتي الزيارة بعدما اضطر شريف إلى إلغاء زيارة كان من المقرر أن يجريها إلى موسكو في مارس الماضي، بعد أسبوع من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية، رغم تلقيه دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر أن شريف سيلتقي بوتين في موسكو لبحث القضايا الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد، ولا سيما الاستفادة من قدرات روسيا في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أيضًا أن يسلم شريف الرئيس الروسي دعوة رسمية للمشاركة في القمة المقبلة لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها إسلام آباد في صيف عام 2027.

وبحسب التقرير، من المنتظر توجيه دعوة مماثلة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارة شريف المرتقبة إلى العاصمة طهران.