أكد الدكتور أحمد الرخ، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن المجتمع النبوي قام على تكامل جهود أفراده، بحيث يقدم كل شخص ما يتقنه من علم أو خبرة أو مهارة، بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز قوته واستقراره.

سيرة النبي تقدم نماذج واضحة لتوظيف خبرات الصحابة

وأوضح الدكتور أحمد الرخ، في تصريح له، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم نماذج واضحة لتوظيف خبرات الصحابة في خدمة المجتمع، مستشهدًا بموقف الحباب بن المنذر خلال غزوة بدر، عندما اقترح تغيير موقع نزول المسلمين بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كان اختيار المكان بوحي من الله أم أنه أمر يتعلق بالرأي والحرب والمشورة، فلما علم أنه من أمور الاجتهاد، أشار عليه بموقع آخر مستفيدًا من معرفته بطبيعة الأرض ومواقعها.

وأشار إلى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قدم خبرته في حفر الخندق خلال غزوة الأحزاب، باعتبارها وسيلة دفاعية كان يعرفها من تجاربه السابقة، موضحًا أن كل صحابي كان يشارك بما يمتلكه من خبرة في المجال الذي يتقنه.

وأضاف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تميز في التجارة، حتى قيل إنه لو اتجر في تراب الأرض لربح منه، كما كان له دور في الإنفاق ورعاية أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما قدمه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وغيرهما من الصحابة من جهود أسهمت في بناء المجتمع.

ولفت إلى أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نُسب إليه إدخال زراعة القمح إلى المدينة، في نموذج آخر لتقديم كل فرد ما يمتلكه من معرفة وخبرة، مؤكدًا أن المجتمع النبوي لم يُبنَ على جهد فرد واحد، وإنما على تعاون وتكامل مختلف القدرات والإمكانات.

وشدد الدكتور أحمد الرخ على أن ما قدمه الصحابة لم يكن طلبًا للشهرة أو بحثًا عن الثناء، بل كان ابتغاءً لرضا الله واعتبارًا للعمل جزءًا من العبادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، موضحًا أن هذا المعنى يجعل العمل والإسهام في بناء المجتمع وسيلة للتقرب إلى الله.