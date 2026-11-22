أكد الدكتور أحمد الرخ، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام يقوم على مبدأ تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع، بحيث يشارك كل إنسان بما يستطيع، ويسهم بجهده أو ماله أو خبرته في تحقيق النفع العام، مشيرًا إلى أن الشريعة لا تشجع على الكسل أو الاعتماد على الآخرين مع القدرة على العمل والكسب.

نظام المضاربة في الفقه الإسلامي

وأوضح الدكتور أحمد الرخ في تصريح له، أن نظام المضاربة في الفقه الإسلامي يقدم نموذجًا واضحًا للتكامل، إذ يشارك أحد الطرفين بالمال، بينما يقدم الطرف الآخر خبرته وقدرته على العمل، ثم يتقاسمان الأرباح وفق الاتفاق بينهما، وبذلك يقدم كل شخص ما يمتلكه من إمكانات.

وأشار إلى أن الإسلام لا يقر الاتكالية أو اتخاذ سؤال الناس وسيلة دائمة للحصول على المال مع القدرة على العمل، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الجمعة: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ»، موضحًا أن الآية تدعو إلى السعي والعمل بعد أداء العبادة.

السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة

واستشهد بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وجد أناسًا يجلسون في المسجد، فسألهم عن سبب جلوسهم، فقالوا إنهم متوكلون على الله وينتظرون أن يأتيهم رزقهم، فأنكر عليهم ذلك، مؤكدًا أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، وأن التوكل لا يعني ترك السعي والعمل.

وأضاف أن من شروط استحقاق الزكاة ألا يكون الشخص قادرًا على الكسب والعمل ثم يتخذ سؤال الناس وسيلة للعيش، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سوي»، موضحًا أن المقصود به القادر الصحيح الذي يستطيع العمل والكسب.

وشدد على أن تقدم المجتمع يتحقق عندما يؤدي كل فرد دوره؛ فالطالب يجتهد في دراسته، وصاحب الحرفة يمارس حرفته، والتاجر يعمل في تجارته، وبذلك تتكامل الجهود وتتعدد صور الإنتاج والعطاء، بينما تؤدي الاتكالية والكسل إلى تعطيل طاقات المجتمع وإضعاف قدرته على التقدم.