قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إنها أعدت مشروع قانون لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، مؤكدة أنها ستعمل على تطبيقه حال انتخابها رئيسة لفرنسا.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودًا محدودة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، معلنة رفضها إتاحة منصات أو مصادر تمويل للجماعة داخل أوروبا.

وأشارت إلى أن انتخابات عام 2027 في الدول الأوروبية الكبرى تتيح فرصة لتغيير توجهات الاتحاد، معربة عن تطلعها إلى بناء تحالف يدرك مخاطر الأصولية والإسلاموية داخل المجتمعات الأوروبية.

وأكدت أن مواجهة هذه التيارات تحتاج إلى تغيير الأغلبية داخل المؤسسات الأوروبية، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر وضوحًا تجاه المنظمات والأفكار المتطرفة.

ولفتت إلى أن التأثير الفكري للأصولية يتجاوز فرنسا إلى دول أخرى، من بينها بلجيكا وألمانيا، مشددة على أهمية الاستماع إلى خبرات الدول التي خاضت مواجهات مباشرة مع هذه التنظيمات.

وأشادت بالدور الذي يؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأصولية والإسلاموية، مؤكدة أن التجربة المصرية تحمل دروسًا يمكن لفرنسا ودول أوروبية أخرى الاستفادة منها.