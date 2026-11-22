تحدث عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى صعوبة اللقاء وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل الضغوط المحيطة بالفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عمرو الحديدي، خلال تصريحاته عبر برنامج «لعبة والتانية»، إن الحسين عموتة لم يقدم حتى الآن نصف المطلوب منه مع الأهلي، متوقعًا أن تكون فرص استمراره مع الفريق ضعيفة حال الخسارة أمام بيراميدز، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون إدارة النادي قد وضعت خططًا للتعامل مع هذا السيناريو.

وعن التشكيل الذي يتمنى أن يبدأ به الأهلي المباراة، أعرب الحديدي عن رغبته في مشاركة إمام عاشور وسفيان بن جديدة أساسيين، مؤكدًا أن إمام يمتلك حلولًا هجومية مميزة، وقدرته على تسجيل الأهداف في أي وقت ومن أي مكان داخل الملعب.

كما أشاد بإمكانيات سفيان بن جديدة، موضحًا أن لمسته للكرة تكشف عن امتلاكه إمكانيات فنية جيدة، لكنه أشار إلى أن تعامل الجماهير معه باعتباره سفيان رحيمي يضع اللاعب تحت ضغط كبير، رغم امتلاكه خامات مميزة.

وحذر نجم الأهلي السابق لاعبي الفريق من خطورة الكرات الثابتة التي تعد أحد الأسلحة المهمة لبيراميدز، مطالبًا المدافعين بضرورة التركيز والحذر، إلى جانب أهمية دخول المباراة بأعلى درجات التركيز طوال أحداثها.

ولفت الحديدي إلى ضرورة الانتباه لتحركات زلاكا والعرضيات التي يرسلها المغربي محمد الشيبي، معتبرًا أنها تمثل مصدر خطورة كبيرًا على دفاع الأهلي خلال المواجهة المرتقبة.