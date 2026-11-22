حقق فريق ليفربول الفوز امام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، في المباراة التي اقيمت اليوم الأحد، بملعب أنفيلد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حقق مانشستر سيتي في ذات الجولة التعادل مع فولهام بنتيجة 1-1، بينما فاز توتنهام على إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



1. آرسنال (28 نقطة).

2. برايتون (22 نقطة)

3. مانشستر سيتي (22 نقطة)

4. ليفربول (21 نقطة)

5. بورنموث (18 نقطة)

6. ليدز يونايتد (17 نقطة)

7. إيفرتون (16 نقطة)

8. تشيلسي (16 نقطة)

9. توتنهام (15 نقطة)

10. برينتفورد (14 نقطة)

11. هال سيتي (14 نقطة)

12. أستون فيلا (14 نقطة)

13. نيوكاسل (13 نقطة)

14. كوفنتري (12 نقطة)

15. فولهام (11 نقطة)

16. إيبسويتش تاون (11 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (9 نقاط)

18. سندرلاند (9 نقاط)

19. مانشستر يونايتد (8 نقاط)

20. كريستال بالاس (7 نقاط)