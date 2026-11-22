تمكنت إدارة تموين الخارجة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالوادي الجديد، من ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة الخارجة، وأوضحت الحملة أن المضبوطات تنوعت بين 150 علبة سجائر "شملان أحمر" و350 علبة "كابتن بلاك".

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.