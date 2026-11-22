كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بالتلويح بإشارات خادشة للحياء والتلفظ بعبارات خارجة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (مقيمتين بنطاق محافظة القاهرة)، وبمواجهتهما إعترفـتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21/ الجارى لإعتراض إحدى الفتيات (القائمة على التصوير والنشر) على قيامهما بالرقص وتشغيل أغانى بصوت مرتفع داخل عربة المترو .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





