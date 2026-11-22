أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق أولى الورش الفنية لتنفيذ البرنامج القومي للفنون التشكيلية تحت شعار ألوان المستقبل، بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية المواهب الفنية والإبداعية.

ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي

وأوضح محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن البرنامج تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء، ويستهدف تنمية الحس الفني والإبداعي لدى المشاركين، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، إلى جانب تعريفهم بالحرف والصناعات الفنية المختلفة، واكتشاف المواهب في مجال الخزف، وتعزيز قيم العمل والإنتاج والابتكار.

وشهدت الورش انطلاق فعاليات عالم الخزف، من خلال تعريف المشاركين بالخامات المستخدمة وأنواع الطين وخصائصه، والتعرف على مراحل صناعة القطع الخزفية، بداية من التشكيل والتجفيف، مرورًا بالحرق والتزجيج.

كما خاض المشاركون تجربة عملية لتشكيل وتزيين قطع خزفية باستخدام خامات آمنة، وتحت إشراف متخصصين، وسط تفاعل وسعادة من النشء المشاركين بالأنشطة الفنية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.