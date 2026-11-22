سلط الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، الضوء على التحولات المتسارعة في خريطة العلاقات الدولية، موضحاً أن أبرز الرسائل المرتبطة بالقمة الصينية الروسية الأمريكية تتمثل في التحول التدريجي من النظام الدولي أحادي القطب إلى منظومة أكثر تعددية في مراكز القوة والتأثير.

مسارات جديدة للتفاهم السياسي

وقال قناة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الحالية تشهد محاولات لإعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى، بما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للتفاهم السياسي والاقتصادي.

تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن

وأوضح أن من أبرز الأهداف المطروحة في هذا السياق تهدئة بؤر الصراع حول العالم، وإعادة بناء قنوات التواصل بين روسيا والولايات المتحدة، بما قد يمهد لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد سنوات من التوتر والمواجهة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توسيع التبادل التجاري بين البلدين يمثل أحد الملفات المهمة في حسابات التقارب، موضحاً أن المصالح الاقتصادية قد تلعب دوراً في تخفيف حدة الخلافات السياسية وخلق مساحات مشتركة للتعاون.

إنهاء هيمنة طرف واحد على النظام

وأضاف أن التحول نحو التعددية القطبية يعكس رغبة قوى دولية متعددة في إنهاء هيمنة طرف واحد على النظام العالمي، وإعادة صياغة قواعد التوازن السياسي والاقتصادي بما يتناسب مع صعود مراكز نفوذ جديدة.

وأكد قناة أن التهدئة الدولية وإعادة فتح قنوات الحوار بين القوى الكبرى قد تسهمان في احتواء الأزمات القائمة، إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.