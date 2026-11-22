أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مصر في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي، وإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية.

موعد الإعلان عن مشروعات خضراء ذكية جديدة في مصر

وقال محيي الدين، خلال لقاء مع أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن توجهات الدول الأفريقية في تحقيق التنمية والنمو شهدت تحولًا مقارنة بالماضي، إذ لم يعد الاعتماد على المنح والمساعدات يمثل المسار الأساسي لتحقيق التنمية، رغم استمرار حاجة بعض الدول منخفضة الدخل إليها بصورة مؤقتة، لحين تحسن أوضاعها الاقتصادية.

وأوضح أن التركيز أصبح ينصب بصورة أكبر على جذب الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي، إلى جانب إقامة شراكات متنوعة، بدلًا من الاقتصار على مفهوم الدول المانحة والدول المستفيدة.

وأشار إلى أن مصر وعددًا من الدول الأفريقية تنفذ بالفعل مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى.

محمود محيي الدين: متحمس للمشروعات الخضراء الذكية في مصر

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار وجذب المزيد منه إلى الدول العربية، أعرب محمود محيي الدين عن تفاؤله بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»، التي انطلقت بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ عام 2022.

وكشف محيي الدين عن استعداد المبادرة لإطلاق دورتها الرابعة في مصر، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، معربًا عن حماسه الكبير للمشروعات الخضراء الذكية وما يمكن أن تحققه من فرص لدعم الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن المبادرة تشهد مشاركة عشرات الآلاف من المتقدمين، بهدف اختيار 18 مشروعًا موزعة على عدة فئات ومستويات، تشمل مشروعات مقدمة من المرأة، ومشروعات الشركات الناشئة، وصولًا إلى المشروعات الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.