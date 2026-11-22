سجلت أسعار الدولار في عدد من البنوك العامة والحكومية استقرارًا؛ مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية اليوم الأحد 22-11-2026.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا على مستوي البنوك بعد زيادة مسجلة في تداولات أول اليوم بمقدار 63 قرشا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.27 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل آخر تحديث لسعر الدولار في بنك مصر 54.27 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.36 جنيه للشراء و 54.5 جنيه.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.28 جنيه للشراء و 54.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.32 جنيه للشراء و 54.42 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.35 جنيه للشراء و 54.45 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، التعمير والإسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.27 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، HSBC، التنمية الصناعية، سايب، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، البركة، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 54.43 جنيه للشراء و 54.53 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.