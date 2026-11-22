أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتابعين بشأن حكم تسمية ابنته المنتظرة باسم «يقين»، مع اقتراب موعد ولادة زوجته، متسائلًا عما إذا كان الاسم جائزًا شرعًا.

حكم التسمية الابنة باسم «يقين»

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه لا مانع شرعًا من تسمية المولودة باسم «يقين»، مؤكدًا أن الاسم يحمل معاني الثبات والرسوخ والاطمئنان.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الاسم لا يتضمن معنى يخالف الشريعة الإسلامية، ولذلك يجوز إطلاقه على المولودة دون حرج.