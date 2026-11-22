أوضحت دار الإفتاء المصرية الدعاء الذي يُستحب أن يردده الإنسان عندما يصيبه الهم أو الحزن، مبينة ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من الحث على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء واللجوء إليه في أوقات الشدة والضيق، طلبًا للفرج والسكينة وراحة القلب.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن الدعاء من العبادات العظيمة التي حثَّ عليها الشرع الشريف، وجعلها من أعظم صور التوجه إلى الله تعالى وطلب رحمته، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].

واستدلت اللجنة، في إجابتها المنشورة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما جاء في مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم تلا قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60\].

الدعاء النبوي عند الهم والحزن

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول الهم أو وقوع أمر يسبب الضيق والحزن، الدعاء الذي رواه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه وأهمه، دعا قائلًا «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث».

وبينت اللجنة أن هذا الدعاء يتضمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة برحمته، فهو الحي الذي لا يموت، والقيوم القائم على تدبير شؤون خلقه، وفيه إظهار افتقار العبد إلى ربه وطلب العون منه عند الشدائد والمحن.



