أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإفتائي يجب أن يظل محكومًا بمجموعة من الضوابط العلمية والأخلاقية، مشددًا على أن التطور التكنولوجي، رغم ما يتيحه من إمكانات واسعة لتطوير أداء المؤسسات الإفتائية وتعزيز قدرتها على خدمة الناس، لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية التي يتحملها المفتي.

جاء ذلك خلال كلمة مفتي الجمهورية في المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، تحت شعار «صناعة الوعي الإفتائي»، حيث تناول أهمية مواكبة المؤسسات الإفتائية للتطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأصول العلمية والأخلاقية التي يقوم عليها العمل الإفتائي.

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديل عن المفتي

وأوضح الدكتور نظير عياد أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإفتائي يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات لتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى المستفتين بوسائل أكثر تطورًا، إلا أن الاستفادة من هذه التقنيات ينبغي أن تتم في إطار منضبط يراعي طبيعة الفتوى ومسؤوليتها، ويحافظ على مكانة الاجتهاد العلمي والخبرة الإنسانية.

وشدد مفتي الجمهورية على أن التكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، تظل وسيلة مساعدة لتطوير العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات، ولا يمكن أن تحل محل التأهيل العلمي للمفتي أو تعفيه من مسؤوليته في النظر والاجتهاد وإصدار الفتوى وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية.

دليل إرشادي لتأسيس المؤسسات الإفتائية حول العالم

وفي سياق آخر، أكد الدكتور نظير محمد عياد أن تدشين الدليل الإرشادي لإنشاء المؤسسات الإفتائية يمثل انطلاقة لمسار ممتد من التعاون العلمي والتطبيقي، يستهدف تطوير المؤسسات الإفتائية القائمة والارتقاء بأدائها، إلى جانب تيسير إنشاء مؤسسات جديدة تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذا الدليل يستند إلى أسس علمية ومؤسسية تراعي اختلاف البيئات والإمكانات، بما يتيح الاستفادة منه في تأسيس المؤسسات الإفتائية وتطوير آليات عملها، وفق متطلبات المجتمعات التي تخدمها وطبيعة احتياجاتها.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن إطلاق الدليل يعكس أهمية التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والتطبيقية، بما يسهم في دعم العمل الإفتائي وتعزيز قدرات المؤسسات على أداء رسالتها.