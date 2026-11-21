أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية اغتنام الفرص العلمية التي يتيحها الأزهر الشريف للمعلمين للاستفادة من علم كبار العلماء وأساتذة الأزهر، مثمنًا جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إتاحة اللقاءات العلمية التي تمثل فرصة ثمينة للتزود من علوم العلماء وخبراتهم، وأشاد برعاية فضيلة الإمام الأكبر ودعمه المتواصل للبرامج العلمية والتثقيفية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعلمين وتعزيز قدراتهم العلمية والفكرية، وترسيخ المنهج الأزهري، وإعداد معلم قادر على أداء رسالته في بناء الوعي وخدمة المجتمع، واستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «خذوا العلم عن الأكابر»، مؤكدًا أن الأمم تظل بخير ما أخذت العلم عن علمائها وكبار أهل الاختصاص.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري، اليوم السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات، على ضرورة أن يتحلى طالب العلم بالتواضع، وألا يظن في أي مرحلة أنه بلغ غاية العلم أو أحاط بكل شيء، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، موضحًا أن طلب العلم رحلة مستمرة لا تتوقف عند حد، وأن العالم الحقيقي يظل حريصًا على التعلم والسؤال والتزود من المعرفة، مدركًا أن ما يعلمه يظل قليلًا أمام سعة العلم الإلهي.

الحرص على مجالس العلم وعدم التفريط في فرص التعلم

كما دعا وكيل قطاع المعاهد الأزهرية معلمي العلوم الشرعية، إلى الحرص على مجالس العلم وعدم التفريط في فرص التعلم، مؤكدًا أن العلم الشرعي يجمع بين نور الوحي ودقة النظر، وأن من واجب طالب العلم أن يتعلم ويتزود ثم ينقل ما تعلمه إلى غيره، بما يحقق النفع للمجتمع ويعزز الوعي الديني الصحيح، مشيرًا إلى فضل مجالس العلم وما تحمله من خير وبركة لأهلها.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف تعزيز الهوية الأزهرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتأهيل المعلمين علميًّا وفكريًّا، وقد استفاد من البرنامج منذ انطلاقه في سبتمبر 2024 نحو 10140 معلمًا من مختلف محافظات الجمهورية.