أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة جولة ميدانية بموقع مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالأسواق والمناطق التجارية التاريخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مشروع تطوير سوق العتبة

تفقدت وزيرة التنمية المحلية التجهيزات النهائية للأعمال المنفذة بالمرحلة الثانية، ومتابعة استكمال الأعمال المتبقية تمهيدا لافتتاحها قريباً ، والوقوف على مدى جاهزية المنطقة للاستفادة من أعمال التطوير على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المنفذة للمشروع وحي الموسكي.

تطوير الواجهات والعقارات والأرضيات والإنارة



وخلال الجولة الميدانية، تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التجهيزات النهائية بالموقع، واطلعت على ما تم إنجازه من أعمال تطوير الواجهات والعقارات والأرضيات والإنارة، وموقف استكمال الملاحظات والأعمال المتبقية، تمهيدا للانتهاء منها وافتتاح المرحلة الثانية

كما استمعت الدكتورة منال عوض إلى مطالب بعض المواطنين ووجهت بسرعة فحصها وحلها ضمن مرحلة التطوير الجارية بالمشروع .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة وبتمويل كامل من الوزارة، ويستهدف الارتقاء بأحد أهم المراكز التجارية والتاريخية بالعاصمة، من خلال تطوير متكامل يراعي طبيعة المنطقة وكثافتها التجارية واحتياجات المترددين عليها، ويحافظ على دورها الاقتصادي ومكانتها في الحياة اليومية للمواطنين.

اهداف المشروع

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف من المشروع لا يقتصر على تحسين الشكل الحضاري للشوارع والمباني، بل يمتد إلى تحسين تجربة المواطن داخل السوق، من لحظة وصوله وحتى تنقله بين المحال وشراء احتياجاته، إلى جانب توفير بيئة عمل أفضل للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال تطوير المرافق والأرضيات والإنارة وتنظيم الحركة ورفع كفاءة عناصر الأمن والسلامة، بما يجعل التطوير ملموسا في الاستخدام اليومي للمنطقة، وليس مجرد تغيير في مظهرها الخارجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية أن تظهر نتائج التطوير بصورة متكاملة تعكس حجم الأعمال المنفذة، وتضمن جاهزية العناصر المختلفة للاستخدام، مع الالتزام بالتصميمات المعتمدة واشتراطات الجودة والسلامة.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة

كما وجهت الوزيرة بسرعة استكمال باقي دهان واجهات عدد من العقارات الموجودة في نطاق المرحلة الثانية وسرعة الانتهاء من المشروع بالكامل لتسكين المستفيدين من الباعة ، كما وجهت د.منال عوض بالاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي والتشجير للمنطقة ورصف الحارات المرورية بالمنطقة ، مع ضرورة وجود إدارة مختصة بالحي لمتابعة السوق بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية للحفاظ علي ما قامت به الدولة في هذا المشروع والتصدي لاي مخالفات .

تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلا تجاريا، وترميم وتطوير 5 عقارات

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، خلال الجولة التفقدية إلى شرح متكامل من رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة والجهات المنفذة للمشروع حول المرحلة الثانية والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلا تجاريا، وترميم وتطوير 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، إلى جانب رفع كفاءة 11 عقارا حديثا، وتوحيد اليافطات واللافتات التجارية وفقا لمعايير تنسيقية موحدة. وتسهم هذه الأعمال في تحسين الصورة البصرية للسوق وإبراز طابعه المعماري والتاريخي، ومعالجة التباين في أشكال الواجهات واللافتات، بما يوفر شوارع أكثر تناسقا ووضوحا ويسهل على المواطنين التعرف على المحال والوصول إليها، مع الحفاظ على النشاط التجاري الذي يمثل جوهر المنطقة.

تنفيذ أعمال لتصريف مياه الأمطار

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وظروف الحركة، يشمل المشروع تنفيذ أعمال لتصريف مياه الأمطار بما يساعد على الحد من تجمعات المياه بالشوارع خلال فترات سقوط الأمطار، وتطوير الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك لتحسين حالة المسارات وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب تركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة ورفع كفاءة منظومة الإنارة. وتتكامل هذه الأعمال لتوفير مسارات أفضل للمشاة، وتحسين الرؤية داخل الشوارع، وتهيئة بيئة أكثر راحة وأمانا للمواطنين والتجار، خاصة مع استمرار الحركة التجارية خلال فترات النهار والمساء.

اهتماما أساسيا باشتراطات الحماية المدنية

كما يولي المشروع اهتماما أساسيا باشتراطات الحماية المدنية، من خلال مراعاة توفير حرم آمن للطريق يسمح بوصول سيارات الإطفاء وسهولة تدخلها عند الحاجة، بما يعزز القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ في منطقة تشهد كثافة في حركة المواطنين والأنشطة التجارية، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل المخاطر المرتبطة بتكدس الحركة أو صعوبة الوصول إلى مواقع الطوارئ.

تنظيم الحركة داخل السوق

وفي إطار تنظيم الحركة داخل السوق، راعى التصميم تحديد حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، بالتوازي مع مراعاة المساحات المخصصة لحركة المشاة وتنظيم أماكن تواجد الباعة. ويستهدف هذا التنظيم تحسين العلاقة بين حركة السيارات والمشاة والأنشطة التجارية، والحد من التداخل الذي قد يعيق حركة المواطنين أو وصولهم إلى المحال، بما يساعد على تيسير التسوق والتنقل داخل السوق، ويدعم انتظام النشاط التجاري في محيط أكثر تنظيما.

ويتضمن المشروع كذلك تنسيق وزراعة المساحات والأماكن غير المستغلة، وتحسين عناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري بالشوارع الرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام وتحسين البيئة المحيطة بالسوق والاستفادة من المساحات المتاحة، ويضيف عناصر جمالية للمكان دون الإخلال بطبيعته التجارية أو هويته التاريخية.

ويأتي تطوير سوق العتبة في إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على الحفاظ على الأسواق والمناطق التجارية ذات القيمة التاريخية والاقتصادية، وعدم الاكتفاء بمعالجة المظاهر العمرانية فقط، بل العمل على تحسين الظروف التي يستخدمها المواطن يوميا في التسوق والحركة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتجار والمترددين على السوق. فالمستهدف هو أن يظل سوق العتبة مركزا تجاريا حيويا يخدم المواطنين ويوفر احتياجاتهم، في الوقت الذي يصبح فيه أكثر تنظيما وأمانا وارتقاء بالمظهر الحضاري.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة التجهيزات النهائية بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، تمهيدا لافتتاح المرحلة الثانية، واستكمال جهود تطوير سوق العتبة بما يحافظ على مكانته التجارية والتاريخية، ويحقق استفادة مباشرة ومستدامة للمواطنين والتجار والمترددين على المنطقة.