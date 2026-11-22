أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا، مشيرة إلى أن بعض السنوات تشهد تأثرًا بظواهر مناخية مختلفة، من بينها ظاهرة «النينو»، التي ترتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميًا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر، مؤكدة أننا ما زلنا خلال الفترة الحالية في فصل الخريف، الذي يُعد من أكثر فصول العام تقلبًا من الناحية الجوية، ويشهد تغيرات حادة وتباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة

وأضافت أن الأجواء اعتبارًا من غدٍ ستشهد حالة من الاعتدال، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، بما يشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.