حقق فريق فيردر بريمن فوزًا كبيرًا على ضيفه هامبورج برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويسير ستاديون"، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل رباعية فيردر بريمن كل من: ماركو فريدل في الدقيقة 55 وجاستن نجينماه هدفين في الدقيقتين 66 و70 ونيكلاس فولكروج في الدقيقة 92.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في إطار نفس الجولة، فاز فريق أوجسبورج على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف.