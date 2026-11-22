عاد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، إلى القاهرة قادما من مدينة أبوجا في نيجيريا بعد حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بدعوة من الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي.

وكان المهندس ممدوح عيد هو المشارك الوحيد من رؤساء الأندية المصرية، في اجتماعات الجمعية العمومية للكاف، وحضر عدة اجتماعات للمناقشة وطرح الآراء حول تطوير الكرة الأفريقية خلال السنوات المقبلة وتعظيم مصادر الدخل وشكل بطولات الأندية في القارة.

وفور وصوله إلى القاهرة توجه رئيس بيراميدز مباشرة إلى فندق إقامة الفريق حيث معسكر مباراة الغد، لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الهامة في مشوار المنافسة على بطولة الدوري.