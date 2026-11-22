نفذت فرق الحرس الوطني بولاية فلوريدا عمليات إجلاء لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة كوكوا، عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في غمر عدد من المناطق وتعذر الوصول إلى بعض المنازل.

فيضانات في فلوريدا



وذكر الحرس الوطني الأمريكي أن جنود سرية الشرطة العسكرية رقم 715 نسقوا مع عناصر العمليات الخاصة بمقاطعة بريفارد، لتحديد مواقع المركبات المغمورة بالمياه، ونقل السكان إلى منازلهم التي أصبحت معزولة لاستعادة الأدوية الضرورية، إلى جانب إجلاء العالقين وحيواناتهم الأليفة.



وفي سياق متصل، ارتفع منسوب نهر سانت جونز إلى نحو 5.5 أمتار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للفيضانات المسجل عام 1953.



ونشرت السلطات نحو 200 عنصر من الحرس الوطني وحوالي 50 مركبة مخصصة للطرق الوعرة، للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإجلاء بالمناطق المتضررة.



وأكد الحرس الوطني أنه يعمل بالتنسيق مع الوكالات المدنية الشريكة، مع مواصلة مراقبة جميع المناطق التي يُحتمل أن تتأثر بالفيضانات.