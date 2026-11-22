يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي حدَّدته وزارة المالية لإتاحة الرواتب للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، مع توزيع مواعيد الصرف على الجهات الإدارية المختلفة وفقًا للمواعيد المقررة لكل جهة.

ويترقب الموظفون موعد إتاحة مرتبات نوفمبر، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية تفاصيل الجدول المحدد لصرف المستحقات الشهرية، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، والحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة بعد الزيادة.

واقرأ أيضًا:

وخصصت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، كما أقرت 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى بعيدا عن الرواتب الشهرية، بما يتيح تنظيم عمليات الصرف وفقا للجدول الزمني المحدد لكل جهة حكومية.

متى يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للموظفين؟

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، على أن تتوزع عملية إتاحة الرواتب وفقا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية.

ويأتي تحديد موعد الصرف في إطار الجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة لتنظيم حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستحقاتهم الشهرية، مع تخصيص مواعيد مختلفة للوزارات والهيئات الحكومية، بما يضمن توزيع عمليات صرف المرتبات على الأيام المقررة.

ويستفيد من جدول الصرف العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، حيث تبدأ إتاحة الرواتب اعتبارا من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وتستمر وفقا للتوزيع المعلن للجهات الإدارية.

كم عدد أيام صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال 2026؟

خصصت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، وفقا للجدول الزمني الذي أقرته لتنظيم عمليات صرف الرواتب.

كما حددت الوزارة 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، على أن تكون هذه المستحقات منفصلة عن مواعيد صرف الرواتب الشهرية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تحديد مواعيد واضحة لإتاحة المستحقات المالية للعاملين بالجهات الحكومية المختلفة، مع توزيع عمليات الصرف وفقا للجدول المخصص لكل جهة إدارية.

ما الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بعد الزيادة؟

يتفاوت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للدرجة الوظيفية، حيث حددت المستويات المالية المقررة لكل درجة قيمة الأجر المستحق، بداية من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة وفقا للدرجات الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: يحصل الموظفون على 14 ألف و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 12 ألف و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 11 ألف و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: يحصل الموظفون على 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة: يحصل الموظفون على 8 آلاف و100 جنيه.

ويعكس هذا الجدول اختلاف الحد الأدنى للأجور وفقا للتدرج الوظيفي، حيث تتباين القيم المقررة للعاملين بحسب الدرجة التي يشغلها كل موظف، وفقا للأرقام الواردة في جدول الأجور بعد الزيادة.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 2027؟

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص زيادة جديدة، ليصل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2027، مقارنة بـ7000 جنيه حاليا، بزيادة قدرها 1500 جنيه.

وتأتي الزيادة المقررة ضمن التغييرات المتعلقة بمستويات الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه مع بداية يناير 2027.

ويختلف هذا الحد الأدنى عن جدول الأجور الخاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذي يتضمن مستويات مالية متعددة وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة.

ما جدول صرف مرتبات نوفمبر 2026 يوم الثلاثاء 24 نوفمبر؟

تبدأ وزارة المالية إتاحة مرتبات شهر نوفمبر 2026 يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، لعدد من الوزارات والجهات الحكومية التي حددها جدول الصرف، وتشمل الجهات الآتية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل.

ويبدأ العاملون بهذه الجهات في الحصول على مرتباتهم اعتبارا من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وفقا للمواعيد المحددة ضمن جدول وزارة المالية لصرف رواتب الشهر الحالي.

ما الجهات التي تصرف مرتباتها يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026؟

تستمر عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة المالية.

وتشمل الجهات المقرر إتاحة المرتبات للعاملين بها في هذا اليوم ما يأتي:

وزارة التعليم العالي.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة العدل.

وزارة الكهرباء.

وزارة التخطيط.

وزارة الاستثمار.

وزارة التعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الزراعة.

وزارة الخارجية.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة المالية.

عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

ويأتي تحديد يوم الأربعاء 25 نوفمبر لاستكمال صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والجهات المدرجة ضمن هذا الموعد، في إطار توزيع عمليات إتاحة الرواتب على الجهات الإدارية المختلفة.

أين يمكن معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026؟

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة معرفة موعد إتاحة مرتباتهم من خلال متابعة الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، والتعرف على اليوم المخصص لصرف الرواتب في الجهة الإدارية التي يعملون بها.

وتختلف مواعيد إتاحة المرتبات وفقا للوزارة أو الهيئة أو الجهة الحكومية، حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر لعدد من الجهات، بينما خصصت يوم الأربعاء 25 نوفمبر لجهات أخرى.

ولذلك يرتبط موعد حصول الموظف على راتبه بالجدول المخصص للجهة التابع لها، مع ضرورة التمييز بين مواعيد صرف المرتبات الشهرية ومواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى التي خصصت لها وزارة المالية 3 أيام منفصلة عن الرواتب.

وتظل متابعة الإعلانات الرسمية لوزارة المالية الوسيلة الأساسية للتعرف على أي تحديثات تتعلق بمواعيد إتاحة المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة.