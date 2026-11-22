أكد أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، أن المنتخب واجه سوء توفيق وأخطاء تحكيمية خلال مباراته أمام اليونان في بداية مشواره بالمونديال.

وقال أحمد درويش، خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب نجح في إخراج اللاعبين من صدمة الخسارة أمام اليونان، وطالبهم بضرورة التركيز على مواجهة قطر، مؤكدًا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز.

وأضاف أن وليد درويش، المشرف على منتخب الناشئين، عقد جلسات مع اللاعبين وطالبهم بضرورة نسيان الهزيمة أمام اليونان والتركيز على تحقيق الفوز في المباراة التالية.

وأوضح أن شوقي غريب حرص عقب الخسارة أمام اليونان على الحديث مع اللاعبين عن كواليس الهزيمة أمام الأرجنتين عام 2001، وكيف تعامل المنتخب وقتها مع الموقف، وهو الأمر الذي كان له مفعول السحر وساهم في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة قطر.

وأشار إلى أن حسين عبد اللطيف أبدى سعادته بتحقيق الفوز على قطر، لكنه كان يتمنى تسجيل أكثر من هدفين من أجل تحسين موقف المنتخب في حسابات التأهل للدور المقبل.

واختتم أحمد درويش تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عبد اللطيف شدد على اللاعبين بأنه لا بديل عن الفوز أمام بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار المقبلة.