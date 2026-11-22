أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن ارتداء قميص النادي الأهلي يمثل حلمًا لأي لاعب، مشيرًا إلى أن كل لاعب ينضم إلى الفريق يستفيد كثيرًا من وجوده داخل القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «هنا الأهلي»، إن شعار الأهلي حلم لأي لاعب أن يرتديه، مضيفًا: «أي لاعب بيلعب في الأهلي هو الكسبان، مهما كانت قدراته ومهاراته وعظمته وشخصيته في الكورة، اللي بييجي الأهلي بيكسب كتير أوي، وبياخد من النادي أكتر بكتير من اللي بيديه له».

وتأتي تصريحات أحمد بلال في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، ليحصد العلامة الكاملة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.