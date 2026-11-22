

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع كابتن أميرة يوسف المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسيدات لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم النسائية بنادي البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء اشرف نصار اعلنت قبول الإعتذار الذي تقدم به الكابتن وائل السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك نظراً لظروف خاصة.



وتوجهت لجنة الكرة بخالص الشكر والتقدير للكابتن وائل السيد على الفترة التي قضاها داخل النادي وما بذله من جهد وإخلاص مع الفريق متمنية له دوام التوفيق والنجاح في خطواته التدريبية المقبلة.