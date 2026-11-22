يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز غدا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرةوتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

وفي سياق متصل استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز على ملامح التشكيل المتوقع لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، مصطفى زيكو.