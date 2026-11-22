أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن المهاجم الفرنسي الشاب إيلي جونيور كروبي، لاعب بورنموث، يفضل الانتقال إلى برشلونة، بدلًا من باريس سان جيرمان وآرسنال.

وبحسب موقع "Le9sport" الفرنسي، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يرغب بشدة في ارتداء قميص برشلونة، الذي سبق أن تابع تطوره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الصحفي ديفيد أورنستين، قد كشف أن كروبي يفكر في الرحيل عن الدوري الإنجليزي، عندما يقرر اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

وقد يمنح ذلك برشلونة وباريس سان جيرمان أفضلية على الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه، لكن أورنستين لم يؤكد أن اللاعب حسم بالفعل وجهته المقبلة لصالح النادي الكتالوني.

وتتمثل العقبة الرئيسية في موقف بورنموث، الذي لا يفكر في بيع مهاجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويعتبر استمراره عنصرًا مهمًا في مشروعه الرياضي.

وقال ماركو روزه، مدرب الفريق: "لا نخطط للبيع في يناير، هذا ليس ضمن خطتنا، في الوقت الحالي، كل ما يُثار مجرد شائعات وضجيج".

ويمتد عقد كروبي مع بورنموث حتى يونيو 2030، وهو ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في المفاوضات، دون الحاجة إلى الاستعجال في بيعه.

وبحسب تقديرات الصحافة البريطانية، قد يطلب بورنموث مبلغًا يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيله، وهو ما يجعل الصفقة معقدة من الناحية المالية بالنسبة لبرشلونة.