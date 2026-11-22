ثمّن محافظ الدقهلية طارق مرزوق، موافقة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على طلب تطوير ورفع كفاءة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة، وتوجيهه قيادات الحزب والكتلة البرلمانية بسرعة التحرك والاستجابة لتنفيذ أعمال التطوير اللازمة بالمدرسة.

وأكد أنها تعكس أهمية تكامل الجهود والمشاركة المجتمعية في دعم المنشآت التعليمية، خاصة المنشآت التي تجمع بين دورها في خدمة العملية التعليمية وما تتمتع به من قيمة تاريخية ومعمارية.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة ابن لقمان ليست مجرد مبنى تعليمي، وإنما تعد واحدة من أقدم مدارس محافظة الدقهلية، حيث مر علي إنشائها أكثر من 100 عام، وتحمل قيمة تاريخية ومعمارية مميزة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وتطويرها مسؤولية تتجاوز رفع كفاءة منشأة تعليمية.